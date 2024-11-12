秋は根菜がおいしい季節。根菜の中でもごぼう料理のレパートリーが少ないので、新しい一品に挑戦しようとレシピを探していたら、YouTubeの『くまの限界食堂』で、「サクサクごぼう」を発見しました。簡単に言えば、素揚げしたごぼうなのですが…。渦巻き状のひと口サイズに揚げられていて、とても新鮮！硬くて地味なイメージのごぼうが、こんな形になるなんて！とビックリ。アイデアごぼう料理に挑戦してみます