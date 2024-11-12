ジョージアの女性映画監督ナナ・ジョルジャゼの新作映画『Forced Migration of Butterflies（英題）』が、『蝶の渡り』の邦題で2025年1月24日より新宿武蔵野館、アップリンク吉祥寺ほかにて全国順次公開されることが決定した。 参考：ギレルモ・デル・トロも絶賛ラトビアのアニメーション映画『Flow』2025年3月14日公開 本作は、古びたアパートの半地下で、芸術家仲間と共同生活をする画家とその恋人を