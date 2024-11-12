12日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2024年12月限は前日清算値比70ポイント高の2万5040ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値2万4975.18ポイントに対しては64.82ポイント高。 株探ニュース