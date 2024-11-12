12日の外国為替市場のドル円相場は午前9時時点で1ドル＝153円49銭前後と、前日午後5時時点に比べ14銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝163円66銭前後と53銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース