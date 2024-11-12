Photo: Shutterstock.com ちょ…、宇宙空間がデジタル空間上に再現されているって!?Steamの『ISSシミュレーター』を使えば、無料でISSに行けちゃうよ（デジタルだけど）。事業アイディアや技術アイディアを気軽に試そう『ISSシミュレーター』は、JAXAと株式会社スペースデータが共に開発しているプロジェクト。ISSの「きぼう」日本実験棟で取得した船内環境データ（温度、湿度、風量、照度