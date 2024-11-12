違法薬物を購入した疑惑で辞任した精密機器大手オリンパスのシュテファン・カウフマン前社長が、コカインなどと認識した上で薬物を譲り受けたとして12日、警視庁に書類送検されたことがわかりました。麻薬特例法違反の疑いで書類送検されたのは、精密機器大手オリンパスのシュテファン・カウフマン前社長（56）です。捜査関係者によりますと、カウフマン前社長は2022年9年ごろから今年2月ごろにかけて、複数回にわたり東京都内で違