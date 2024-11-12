世界最高峰の選手たちがプレーする英プレミアリーグ。『Dialy Mail』によれば、そのプレミアリーグでプレーする30代の選手が、性的暴行疑惑で捜査を受けているという。複数の性犯罪容疑があるという当該選手は先週に警察からの事情聴取を受けたそう。当該選手は、2人の女性に対する性的暴行容疑、3人目の女性に対する性犯罪の容疑で捜査されている。2022年7月にウェストロンドンで一度目の逮捕となったが、その後もプレーを続けて