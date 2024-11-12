テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１２日、国民民主党の玉木雄一郎代表が１１日、国会内で会見し、この日朝にウェブサイト「ＳｍａｒｔＦＬＡＳＨ」で報じられた元グラビアアイドルの３９歳の女性タレントとの不倫を認め、謝罪したことを報じた。スタジオには政治ジャーナリストの田崎史郎氏が出演。今回の問題を受け国民民主党は玉木氏の代表続投を了承したが田崎氏は、続投決定に党の体質が