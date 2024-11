ZN6/ZC6 に最先端の技術を!純正比45%の最軽量ステンレスマフラー自動車用アフターパーツメーカーのHKSは2024年11月8日、軽量高性能のマフラーシリーズ「Hi Power SPEC-L2」の新製品として、FA20エンジンを搭載した86/BRZ(ZN6/ZC6)用の右側1本出しマフラー「HKS Hi Power SPEC-L2 Single ZN6/ZC6 FA20」を発売しました。HKS Hi Power SPEC-L2 Single ZN6/ZC6 FA20「HKS Hi Power SPEC-L2 Single ZN6/ZC6 FA20」は、すでに発売