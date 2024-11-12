【ワシントン時事】複数の米メディアは１１日、トランプ次期大統領が南部フロリダ州選出のマイク・ウォルツ共和党下院議員（５０）に国家安全保障担当の大統領補佐官への就任を打診したと報じた。陸軍特殊部隊「グリーンベレー」出身のウォルツ氏は対中タカ派として知られる。ロシアのウクライナ侵攻や中東紛争を含め、トランプ政権２期目の外交・安全保障政策のかじ取りを担うことになる。ウォルツ氏はアフガニスタンなどでの