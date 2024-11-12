【ロンドン時事】国際決済銀行（ＢＩＳ）は１１日、スペイン銀行（中央銀行）のパブロ・エルナンデス・デコス前総裁が２０２５年７月１日付で総支配人に就任する人事を発表した。任期は５年。現総支配人であるカルステンス氏の任期は２５年６月末まで。