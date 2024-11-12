正式就航前のディズニーのクルーズ船が遭難した双胴船を救助/US coast guard（ＣＮＮ）英領バミューダ諸島の沖合で４人を乗せた双胴船が遭難し、米沿岸警備隊や正式就航前のディズニーのクルーズ船が救助に入る出来事があった。米沿岸警備隊第５管区によると、当局者らは１０日午後、バミューダ諸島の約４２７キロ沖合で双胴船が浸水し始めたとの通報を受け出動した。ＡＰ通信によると、船の脱出用ハッチで水漏れがあったという。