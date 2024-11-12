橋本環奈がヒロインを演じるNHK連続テレビ小説「おむすび」（月〜土曜午前8時）の第32話が12日に放送された。情報番組「あさイチ」MC陣も朝ドラ受けした。※以下ネタばれを含みます。あらすじは、結（橋本環奈）が翔也（佐野勇斗）に毎日弁当を渡してるのを野球部の監督から注意され、米田家ではさまざまな意見が出て議論になる。愛子（麻生久美子）は、この機会に料理を覚えることを勧めるが、結はそういう気になれない。翌日、そ