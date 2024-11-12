【モデルプレス＝2024/11/12】俳優の宮世琉弥が主演を務めるカンテレ・フジテレビ系火ドラ★イレブン『スノードロップの初恋』（毎週火曜よる11時〜）の第7話が、12日に放送される。【写真】宮世琉弥＆小野花梨が2度のキス◆宮世琉弥主演「スノードロップの初恋」本作は、初めて人間界に降り立った死神・片岡朔弥（宮世）が、幼くして父親を亡くし、唯一の肉親である弟を育てるために自分の人生を捧げてきた望月奈雪（小野花梨）に