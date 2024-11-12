香取慎吾『Circus Funk（feat. Chevon）』ジャケ写 香取慎吾の新曲『Circus Funk（feat. Chevon）』（11月13日配信リリース）が、香取が主演を務めるドラマ『日本一の最低男 ※私の家族はニセモノだった』（フジテレビ）の主題歌に決定した。主演作の主題歌を香取自ら担当することになった。併せて、本楽曲のジャケット写真も解禁された。フジテレビでは、2025年１月期の木曜劇場＜毎週（木）22時〜22時54分＞とし