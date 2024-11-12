東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値153.72高値153.95安値152.64 155.54ハイブレイク 154.75抵抗2 154.23抵抗1 153.44ピボット 152.92支持1 152.13支持2 151.61ローブレイク ユーロドル 終値1.0655高値1.0728安値1.0629 1.0811ハイブレイク 1.0770抵抗2 1.0712抵抗1 1.0671ピボット 1.0613支持1 1.0572支持2 1.0514ロ&#12