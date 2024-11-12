東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値163.77高値164.66安値163.43 165.71ハイブレイク 165.18抵抗2 164.48抵抗1 163.95ピボット 163.25支持1 162.72支持2 162.02ローブレイク ポンド円 終値197.82高値198.46安値196.90 200.11ハイブレイク 199.29抵抗2 198.55抵抗1 197.73ピボット 196.99支持1 196.17支持2 195.43ロ&#1254