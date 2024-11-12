通貨別短期トレンド一覧 1.ドル＜↑↑＞ 2.ポンド＜↑＞ 3.NZドル＜↑＞ 4.豪ドル＜↑＞ 5.スイスフラン＜↓＞ 6.円＜↓＞ 7.カナダドル＜↓＞ 8.ユーロ＜↓↓＞ 11月12日8時18分時点