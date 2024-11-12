6人組グローバルボーイズグループ・DXTEEN（ディエックスティーン）の大久保波留が、木村慧人（FANTASTICS）が主演を務めるMBS／TBSドラマイズム『レッドブルー』（12月17日スタート、毎週火曜MBS深0：59／TBSは深1：28）に出演することが12日、発表された。連続ドラマ初出演となる。【写真】普段は…笑顔がキュート！DXTEEN大久保波留今作は『少年サンデー』に連載中の、プロ格闘技家も愛読する漫画『レッドブルー』が原作