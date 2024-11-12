・イギリス・ＦＴＳＥ１００ ８１２５．１９（＋５２．８０） ・ドイツ・ＤＡＸ １９４４８．６０（＋２３３．１２） ・フランス・ＣＡＣ４０ ７４２６．８８（＋８８．２１） ・ロシア・ＲＴＳ ８９５．７５（＋１５．２３） 出所：MINKABU PRESS