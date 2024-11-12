・ＮＹダウ４４２９３．１３（＋３０４．１４） 高値４４４８６．７０ 安値４４０５７．６５ ・Ｓ＆Ｐ５００６００１．３５（＋５．８１） ・ナスダック総合指数１９２９８．７６３（＋１１．９８６） 出所：MINKABU PRESS