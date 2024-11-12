北朝鮮が最近発射した新型固体燃料基盤の大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）「火星１９型」に軍用でなく商用部品を一部適用して開発した可能性があるという軍情報当局の評価が出てきた。これは「火星１９型は最終完結版ＩＣＢＭ」という北朝鮮の主張とは違い、正確度や精密性など武器としての性能が落ちるということになる。国会国防委員会所属の姜大植（カン・デシク）国民の力議員が国防情報本部から提出を受けた資料によると、軍当