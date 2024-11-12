NEXER社とDIAMOND DOT LABがこのほど、全国の男女500人に対して「結婚指輪と婚約指輪」に関するアンケートを実施。その結果を公表した。 【調査結果】重視することはいろいろあります 初めに結婚指輪と婚約指輪を購入したか聞いてみると、半数以上（54.6%）が「どちらも購入した」と回答。その人たちに「結婚指輪はどのようなことを重視して選んだのか」質問すると、56.4%が「デザイン」と答えた。具体的な理由につい