カジノ都市・マカオが、アジアのファッションハブとして着実に存在感を増している。10月16〜19日に開催されたマカオ最大のファッションイベント「マカオファッションフェスティバル2024（MFF2024）」は、マカオならではのアイデンティティを際立たせながらもグローバルな要素を盛り込み、クリエーションとビジネスの交流を促進する場となった。地元の気鋭デザイナーたちが独創的な表現によって個性を発揮した一方、他地域のデザイ