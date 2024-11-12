ダイソーでお買い物していると、商品売り場でインパクトのあるパッケージが目に飛び込んできました。キャンプ芸人でお馴染みのあの芸能人が監修したじゃがいもスナック菓子で、お値段￥108（税込）とお手頃！キャンプ好きなら誰もが知っている万能スパイスを使ったお菓子だそうで、詳しくレビューしていきます♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：バカぽてと価格：￥108（税込）内容量：40g販売ショップ：ダイソーバイきん