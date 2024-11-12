東京地下鉄（東京メトロ）は、「『丸ノ内線・ゴジラ70周年記念』東京メトロオリジナル24時間券」を11月13日から販売する。1月に開業70周年を迎えた丸の内線と11月に第1作の映画が公開されてから70年となる「ゴジラ」とのコラボレーション。東京メトロ24時間券大人用5種類（5枚）と専用台紙のセットを、3,000セット限定で販売する。1人あたり5セットまで。価格は3,000円。送料が別途必要となる。特設ウェブサイトにて11月13日午前10