ヤングケアラーや地方と都市部の教育格差など、現実に子どもたちが直面している問題。10月上旬にXに投稿されたオリジナル漫画『マンボウよ海にかえれ』は、「喋るマンボウ」という一見シュールな存在を介して、そんな問題を俯瞰的な視点で、しかし切実に考えさせてくれる作品だ。 （参考：漫画『マンボウよ海にかえれ』を読む） 女子高生の笹木元子は懸命に働くシングルマザーの母親の代わり、まだ小さい