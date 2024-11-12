フジテレビの小室瑛莉子アナウンサーが１２日、アシスタントを務める同局系「めざまし８」（月曜〜金曜・午前８時）を欠席した。小室アナは１１日の生放送中に倒れるアクシデントがあった。ＭＣで俳優の谷原章介は小室アナについて「その後、きちんと病院で検査、診察を行った結果、一過性の貧血ということがわかりました」と発表した。さらに「現在は体調が安定しているんですけど、念のため今日はお休みをいただいております