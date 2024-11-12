壮大な南北幹線大阪市東部を南北にまっすぐ貫く道路「豊里矢田線」の計画に、反響が集まっています。いったいどのような道路で、どのような声が上がっているのでしょうか。淀川を渡る城北筋の「菅原城北大橋」。これが最終的には堺市へ直結する（画像：Google Earth）。豊里矢田線はその名のとおり、東淀川区豊里から堺市境（東住吉区矢田）までをつなぐものとする都市計画道路です。【画像】超便利!? これが「豊里矢田線