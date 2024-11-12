「BCNランキング」2024年10月28日〜11月4日の日次集計データ・名古屋圏（愛知県・三重県・岐阜県）によると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）2位Pixel 8a(au)（Google）3位Pixel 8a(SoftBank)（Google）4位Pixel 9 128GB(SoftBank)（Google）5位arrows We2 F-52E（FCNT）6位Redmi 12 5G(UQ mobile)（Xiaomi）7位Libero 5G IV(Y!mobile)（ZTE）