「BCNランキング」2024年10月28日〜11月4日の日次集計データ・名古屋圏（愛知県・三重県・岐阜県）によると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）2位Pixel 8a(au)（Google）3位Pixel 8a(SoftBank)（Google）4位Pixel 9 128GB(SoftBank)（Google）5位arrows We2 F-52E（FCNT）6位Redmi 12 5G(UQ mobile)（Xiaomi）7位Libero 5G IV(Y!mobile)（ZTE）
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 藤森の妻と噂の女性 匂わせ投稿?
- 2. 文春 松本人志側に出した隠し玉
- 3. 八田容疑者かと話題 警察も把握
- 4. 粗品 自身の離婚「松本のせい」
- 5. 玉木代表 不倫場所が地元の理由
- 6. 松本騒動の新証拠 大物は誰か
- 7. 米倉が地上波卒業か 過酷な事情
- 8. 徹子 タイプだったゲスト明かす
- 9. 玉木氏が不倫 会見時のミス波紋
- 10. 浅草の人力車「奴隷のよう」物議
- 1. 八田容疑者かと話題 警察も把握
- 2. 玉木代表 不倫場所が地元の理由
- 3. 浅草の人力車「奴隷のよう」物議
- 4. 選挙で石破首相爆睡「ありえん」
- 5. 台風25号発生 台風4つが同時発生
- 6. 玉木氏 妻の「正論叱責」が反響
- 7. 認知症の夫に「残酷な罵声」
- 8. 誤判断で搬送遅れる 70代死亡
- 9. 歩道乗り上げた車4人はね1人死亡
- 10. 「ボケアホ」撮り鉄が駅員に罵声
- 1. 田中真紀子氏 玉木氏不倫に持論
- 2. 指名選挙で硬直…菅義偉氏に心配
- 3. スマホの画面 見すぎで老ける?
- 4. 石破氏が居眠りか「風邪薬服用」
- 5. 玉木氏と不倫相手 匂わせ投稿か
- 6. 石破氏の爆睡 健康不安視する声
- 7. 田中真紀子氏 石破氏ぶった切る
- 8. 自民 裏金相当額の国庫に寄付へ
- 9. 玉木氏の相手 SNS削除し逃亡か
- 10. 玉木氏 不倫相手は地元観光大使
- 1. 正恩氏激怒 米担当官の悲惨末路
- 2. ディズニーのクルーズ船 4人救う
- 3. トルコで鼻形成も辛辣な声が続出
- 4. UFO情報開示巡り 激震走る可能性
- 5. 実は人の頭…海外ハロで衝撃映像
- 6. トランプ氏復活で王子夫妻窮地か
- 7. 収入半減…中「独身の日」に異変
- 8. 米で謎の動物目撃 地元住民困惑
- 9. トランプ氏の電話会談「作り話」
- 10. トランプ氏がロシア大統領に忠告
- 1. 破産するかも…海外移住で地獄
- 2. 106万円の壁撤廃も 手取り減少か
- 3. 高級施設入居 父が「帰りたい」
- 4. 貧しい日本人の排除 東京で急増?
- 5. ワコール 不安受け試着室に言及
- 6. 89歳事故死 建設業界の深刻事情
- 7. 松屋で販売 100円コーラに大反響
- 8. 副業促進へ 割増賃金めぐり検討
- 9. 新型アルファード購入しトラブル
- 10. 口座残金20円…77歳が涙した理由
- 1. YouTubeでIMG_1111 検索した結果
- 2. Amazonセールで人気の商品 TOP15
- 3. Amazonで「iPad mini」が17%OFF
- 4. 本を聴く「Audible」が3カ月99円
- 5. 表計算ソフトを効率的に、快適に操作で
- 6. 【世界初】京セラがカメラとLiDARの光…
- 7. Chrome OSバージョン100リリース。ラン…
- 8. 「重戦機エルガイム」「ファイブスター…
- 9. Unicodeには大文字でも小文字でもない
- 10. [みんなのケータイ]僕がiPhone「…
- 1. 空手大会で危険行為 処分を発表
- 2. 大谷の「懐事情」同僚が衝撃公開
- 3. 河村勇輝に脱帽 完全な狂乱状態
- 4. 「森保解任」の声が高まる可能性
- 5. 大谷が移動中に夢中でしている事
- 6. プロ野球に当り外国人が減った訳
- 7. 事実上のWSは…ド軍指揮官が本音
- 8. 大谷がリーグMVP候補に 受賞濃厚
- 9. 朗希獲得に名乗り「意外な球団」
- 10. SB甲斐がFA行使決断 巨人調査か
- 1. 藤森の妻と噂の女性 匂わせ投稿?
- 2. 文春 松本人志側に出した隠し玉
- 3. 粗品 自身の離婚「松本のせい」
- 4. 徹子 タイプだったゲスト明かす
- 5. 松本騒動の新証拠 大物は誰か
- 6. 米倉が地上波卒業か 過酷な事情
- 7. 玉木氏が不倫 会見時のミス波紋
- 8. 森田剛「家事しない」視聴者失望
- 9. 引退した安室奈美恵さん 復活か
- 10. 松本 クレジャにVTR登場で賛否
- 1. 電話する父の真似…母は呆然
- 2. 婚活失敗 38歳女性の意外な原因
- 3. 老後に住みたい都道府県第1位は
- 4. 結婚後判明 夫の金銭事情に衝撃
- 5. 「熟年離婚して正解」夫の言動
- 6. 体にプツプツ 病院で恥の上塗り
- 7. 妊娠報告された夫「ごめんな…」
- 8. 女性の呼び方 誰も傷つけぬ解は
- 9. 体のかゆみ放置 医師の衝撃発言
- 10. 子と面会 不倫夫の申し出に呆れ