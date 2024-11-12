2024年11月12日（火）鹿児島県交通取締情報 鹿児島県警の交通取り締まり情報まとめです。 【国道３号】ー 【国道１０号】ー 【鹿児島市内】速度違反 【南薩方面】携帯電話・シートベルト 【北薩方面】速度違反・通行禁止 【姶良方面】ー 【大隅方面】速度違反 【種子・屋久島方面】ー 【奄美方面】速度違反 ＊この計画は、県下の交通指導取締りの重点を示したもので、県内各所で随時交