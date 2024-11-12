【ニューヨーク共同】週明け11日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続伸し、前週末比304.14ドル高の4万4293.13ドルで取引を終えた。終値として2営業日連続で過去最高値を更新し、初めて4万4000ドル台に乗せた。