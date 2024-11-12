日本野球機構（ＮＰＢ）は１１日、今季のセ、パ両リーグの特別表彰を発表し、巨人・阿部慎之助監督（４５）、ソフトバンク・小久保裕紀監督（５３）が各リーグの最優秀監督賞に決まった。功労賞はセがヤクルト・青木宣親外野手（４２）、パはソフトバンク・和田毅投手（４３）が受賞。特別賞はセがヤクルト・中村悠平捕手（３４）でプロ野球新記録の捕手の連続守備機会無失策「１８９７」を達成。パの特別賞はプロ野球新記録の