º£¥ª¥Õ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢³¤³°£Æ£Á¸¢¹Ô»È¤Î¿½ÀÁ¤ò¹Ô¤Ã¤¿µð¿Í¡¦¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¡Ê£³£µ¡Ë¤Ë?²¸»Õ?¤«¤éÀËÊÌ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£À¼¤Î¼ç¤Ïµ×ÊÝ¹¯À¸½ä²óÅê¼ê¥³¡¼¥Á¡Ê£¶£¶¡Ë¤À¡£¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ä¥á¥Ã¥Ä¡¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Ê¤ÉÁá¤¯¤â¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÊ£¿ôµåÃÄ¤¬¶½Ì£¤ò¼¨¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó±¦ÏÓ¤ËÂÐ¤·¡¢º£µ¨ºÆÀ¸¤ÎÂ­¤¬¤«¤ê¤òºî¤Ã¤¿Ì¾Çì³Ú¤Ï²¿¤ò»×¤¦¤Î¤«¡½¡½¡£µð¿Í¤ÎÂç¹õÃì¤¬Èá´ê¤ÎÉñÂæ¤Ø¶î¤±¾å¤¬¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¥ª¥Õ¤ÎÆüËÜµå³¦¤Ç¤Ï¿ûÌî¤Î¤Û