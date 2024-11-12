「阪神秋季キャンプ」（１１日、安芸）阪神・藤川球児新監督（４４）は１１日もサブグラウンドで村上、桐敷、石井の３人と座談会を行うなど精力的に動いた。青空の下、サブグラウンドに座り込み、約５分間、真剣な表情で安藤コーチ、金村コーチも加わって指揮官の言葉に耳を傾けた。以下、藤川監督との一問一答。◇◇−オフの過ごし方で選手に伝えたいことは？「それは契約期間外なので。僕たちからは何も言えませ