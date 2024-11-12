NY株式11日（NY時間14:08）（日本時間04:08） ダウ平均44319.72（+330.73+0.75%） ナスダック19274.70（-12.08-0.06%） CME日経平均先物39710（大証終比：+160+0.40%） 欧州株式11日終値 英FT100 8125.19（+52.80+0.65%） 独DAX 19448.60（+233.12+1.21%） 仏CAC40 7426.88（+88.21+1.20%） 米国債利回り 休み 各国10年債 ドイツ2.327（-0.040） 英国4.425（-0.010