橋本環奈が主演を務める連続テレビ小説『おむすび』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）より、四ツ木翔也役を演じる佐野勇斗ののコメントが到着。自身の役柄や、橋本演じるヒロイン・結について語った。【写真】「福西のヨン様」こと四ツ木翔也を演じる佐野勇斗本作は、まだ身近で少し懐かしい“平成時代”を、脚本家・根本ノンジが大胆かつユーモア盛りだくさんで描く平成青春グラフィティ。“ギャル文化”と出会った主人公が