『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN』 ENHYPEN(JUNGWON、HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KI)の3回目のワールドツアーの日本公演『ENHYPEN WORLD TOUR 'WALK THE LINE' IN JAPAN』(以下「WALK THE LINE」)が、埼玉・ベルーナドーム公演を皮切りにスタートした。ENHYPENのワールドツアー 日本公演『ENHYPEN WORLD TOUR 'WALK THE LINE' IN JAPAN』の様子 ワールドツアー「WALK THE LINE」は、先月10月