JYPエンターテインメント所属、6人組韓国アイドルグループNMIXXによる「NMIXX FAN CONCERT NMIXX CHANGE UP : MIXX LAB in TOKYO」が、2025年1月11日(土)・1月12日(日)の2日間にわたり、LaLa arena TOKYO-BAYで開催されることが決定した。今回発表された「NMIXX FAN CONCERT "NMIXX CHANGE UP : MIXX LAB in TOKYO"」は、NMIXX自身初の日本単独公演。詳細は今後、特設ページやmahocastの公式X(旧Twitter)にて案内される予定