【ときめきメモリアル アクリルスタンドコレクション】 2025年2月 発送予定 販売期間：12月1日まで 価格：1個400円 バンダイは「ときめきメモリアル アクリルスタンドコレクション」をガシャポンオンラインにて2025年2月に発売する。価格は1個400円で、全14種。販売期間は12月1日まで。なお本製品は2025年1月下旬に店頭発売を予定している