将棋のALSOK杯第74期王将戦（スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社主催）は11日、東京都渋谷区の将棋会館で挑戦者決定リーグの2局を行い、前期挑戦者の菅井竜也八段（32）は近藤誠也七段（28）に77手で快勝。永瀬拓矢九段（32）は佐々木勇気八段（30）を133手で下した。この日までのリーグ成績は以下のとおり。西田拓也五段4勝1敗永瀬拓矢九段3勝1敗菅井竜也八段3勝2敗近藤誠也七段3勝2敗広瀬章人
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