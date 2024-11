「TikTok禁止はよくない」と公言しているドナルド・トランプ氏が、2024年の大統領選で次期アメリカ大統領に選出されたことで、現職のジョー・バイデン大統領によって署名されたTikTok禁止法の撤回が現実味を帯びてきたと、トランプ政権時代の元政府高官が語りました。TikTok Awaits Lifeline From President-Elect Trump, Who Once Favored Ban - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2024-11-08/tiktok-hopes-for-l