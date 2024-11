10-FEETが、2024年5月19日に横浜アリーナで開催したワンマンライブ<10-FEET ONE-MAN LIVE 2024 〜急なワンマンごめんな祭〜>の映像作品『OF THE KIDS, BY THE KIDS, FOR THE KIDS! ?』を12月25日に発売することを発表した。本作は、バンド史上屋内最大規模で行われたワンマンライブの本編全31曲・約2時間半のライブを完全収録したBlu-ray / DVDとなる。特典映像として、韓国・ソウル、中国・上海での映画『THE FIRST SLAM DUNK』