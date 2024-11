【モデルプレス=2024/11/11】FANTASTICSが11月10日、東京ガーデンシアターにてFANTASTIC6のライブステージ『BACK TO THE MEMORIES PART4』の最終公演を開催。ここでは、最終日昼公演と囲み取材の模様をレポートする。【写真】AKB48「会いたかった」カバーをするFANTASTICSメンバー◆FANTASTICS「BACK TO THE MEMORIES PART4」6都市29公演完走同公演は、FANTASTICSの冠番組である『FUN!FUN!FANTASTICS』(日本テレビ)に連動した