²Î¼ê¤Î´äºê¹¨Èþ¡Ê65¡Ë¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢ËÙ±Û³Ø±à»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ò´Ñ·à¤·¤¿ºÝ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£·ÝÇ½¿Í¤¬?Âç½¸¹ç?¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¿ô¡¹¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£´äºê¤Ï¡ÖËÙ±Û³Ø±àÆ±µéÀ¸¡¢ÃÓ¾åµ¨Èþ»Ò¤Á¤ã¤ó¤Î½é¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØÉÔ»×µÄ¤Ê¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¤ò¥µ¥Ã¥³¤È´Ñ·à¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£Æ±¤¸¤¯Æ±µéÀ¸¤Î²Î¼êŽ¥°ËÆ£ºé»Ò¡Ê66¡Ë¤È°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤ªÎÙ¤Î¤ªÀÊ¤¬ÆàÈþ±Ù»Ò¤µ¤ó¤Ç¡¢±Ù»Ò¤µ¤ó¤Î