MY FIRST STORYが、映画『BLUE FIGHT〜蒼き若者たちのブレイキングダウン〜』の主題歌として書き下ろした「BREAK IT DOWN」の配信を開始した。2025年1月31日より全国公開となる映画『BLUE FIGHT〜蒼き若者たちのブレイキングダウン〜』は、ブレイキングダウンの顔ともいえる格闘家・朝倉未来と起業家・溝口勇児が映画界に挑戦した作品だ。監督に『クローズZERO』で不良バトルジャンルを開拓した三池崇史を迎え、オーディションにて