Appleが2022年4月から開始している「自分で修理(Self Service Repair)」プログラムに、iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max用の修理部品が追加されました。記事作成時点で、アメリカやイギリス、フランスなど一部の国で購入可能です。Apple now sells iPhone 16 and 16 Pro repair parts - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/11/10/24292775/apple-iphone-16-pro-max-plus-repair-parts-diy-self-s