韓国のディスプレイメーカーであるLGディスプレイが、業界最高の伸長率となる最大50%まで伸ばしたり曲げたりできるストレッチャブル(伸縮可能)ディスプレイを2024年11月8日に発表しました。LG Display Succeeds in Developing World‘s First Stretchable Display that Expands by 50 Percenthttps://www.lgdisplay.com/eng/company/media-center/latest-news?contentId=5362LG's new stretchable display can grow by 50%, bendy