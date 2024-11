ENHYPENが自身3度目のワールドツアー『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’』の日本公演を埼玉ベルーナドームからスタートしました。屋外の会場で公演が始まるまでは寒かった会場も、ENHYPENが登場すると一気に熱気に包まれます。そんな今回もアツいステージを見せた『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN』の埼玉公演1日目の様子を、メンバーのコメントともにご紹介します。圧巻の登場!スタートから「Brought The H