¥í¥Ã¥Æ¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¿½ÀÁ¤òÇ§¤á¤é¤ì¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤Ï¡Ö¥·¥Ã¥¯¥¹¥á¥ó¡¦¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÄó¼¨¤¬Á°Äó¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£?Ì¤´°¤ÎÂç´ï?º´¡¹ÌÚ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¡ÖÂÑµ×À­¡×¤¬ÉÔ°Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿¡££Î£Ð£Â¤Ç¤Î£µÇ¯´Ö¤Ï¼ÂÆ¯£´Ç¯¤Ç¡¢°ì·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿£²Ç¯ÌÜ¤Î£²£°£²£±Ç¯¤«¤éÅÐÈÄ£±£±»î¹ç¡Ê£¶£³²ó£±¡¿£³¡Ë¡¢£²£²Ç¯¤Ï£²£°»î¹ç¡Ê£±£²£¹²ó£±¡¿£³¡Ë¡¢£²£³Ç¯¤Ï£±£µ»î¹ç¡Ê£¹£±²ó¡Ë¡¢£²£´Ç¯¤Ï£±£¸»î¹ç¡Ê£±£±£±²ó¡Ë¤ÈÀèÈ¯¥í